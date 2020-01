in foto: Foto di repertorio – Metro A

Malore a bordo di un treno della metropolitana linea A di Roma. A sentirsi male un passeggero a bordo di un convoglio in transito nella stazione di Numidio Quadrato. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 gennaio, intorno alle ore 17.30. A darne notizia Atac che su Twitter ha informato gli utenti: "La circolazione al momento risulta fortemente rallentata".

Secondo le informazioni apprese, la persona a bordo del convoglio improvvisamente si è sentita male, davati agli occhi degli altri passeggeri che, preoccupati per le sue condizioni di salute, hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Subito si è attivata la macchina delle emergenze. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso il passeggero. Inevitabili i disagi alla circolazione, con treni in ritardo e fortemente rallentati. La situazione è tornata alla normalità nel corso della serata, al termine delle operazioni di soccorso. Al momento non si conoscono le condizioni di salute del passeggero.