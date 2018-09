Ha molestato una turista polacca che stava aspettando la metro alla banchina della fermata Termini. È successo ieri pomeriggio. Protagonista dell'episodio è un italiano: un 39enne romano ha approfittato della confusione e della folla in attesa del convoglio e si è avvicinato alla donna, palpeggiandola pesantemente davanti agli occhi del marito. L'uomo è stato arrestato per violenza sessuale dai carabinieri della Stazione Nomentana a seguito nel corso dei quotidiani servizi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati nelle aree degli scali ferroviari e a bordo dei mezzi pubblici.

Arrestato per violenza sessuale

A dare l'allarme le urla della vittima che hanno allertato i militari presenti in abiti civili sulla banchina a pochi metri da loro. I carabinieri sono intervenuti proprio quando il convoglio stava arrivando e hanno trovato la donna in forte stato di agitazione, scossa per le molestie subite dall'uomo mentre il responsabile del gesto era vicino a lei, incurante della presenza del marito che la teneva per mano. L'uomo è stato immediatamente bloccato e condotto in caserma, in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.