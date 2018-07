Metro aperte mezz'ora in più il venerdì e il sabato nella Capitale. Questa la proposta del Movimento Cinque Stelle che punta a prolungare il servizio fino alle ore 2 della notte. La volontà è stata messa nero su bianco in una mozione che arriverà in Aula giovedì pomeriggio. Una modifica che renderebbe maggiormente fruibili i mezzi adibiti al trasporto pubblico per gli spostamenti in città durante le serate della movida, agevolando il ritorno a casa di giovani e turisti sprovvisti di auto e costretti a dover ricorrere al taxi. Un'alternativa utile soprattutto d'estate, quando le serate di Roma si popolano e le persone si muovono fino a tardi da una parte all'altra. Al momento l'ultima corsa delle metro è fissata alle ore 23.30 durante la settimana, tranne il venerdì e sabato, quando l'orario è posticipato all'1.30 di notte.

Metro aperte fino alle 2 di notte: la proposta del M5Stelle

Il documento, sottoscritto da tre consiglieri di maggioranza – Enrico Stefano, Angelo Sturni e Pietro Calabrese – contiene l'impegno per la sindaca Virginia Raggi e la sua giunta "affinché verifichino con l'azienda Atac Spa e le rappresentanze dei lavoratori la possibilità di un prolungamento dell'orario di esercizio delle linee A-B-B1 e C della metropolitana, portandolo fino alle ore 24 dalla domenica al giovedì e alle 2 il venerdì e il sabato".