in foto: La Stazione di Ponte Mammolo [Foto da Wikipedia]

Ha perso il controllo e ha iniziato a colpire violentemente un gabbiotto dell'Atac armato di bastone. È successo intono alle ore 10.30 nella stazione della metro B di Ponte Mammolo, sulla via Tiburtina. Sono stati attimi di paura per i viaggiatori che durante la mattina si sono trovati ad assistere alla scena furiosa dell'uomo. Non è chiaro il motivo per il quale l'autore del gesto è andato in escandescenza, danneggiando la cabina dedicata al personale. Il responsabile è stato fermato dai carabinieri dopo diversi tentativi di fuga e portato in caserma. Dopo l'identificazione è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e per diniego di aver fornito le proprie generalità.

Bastonate contro gabbiotto Atac

Secondo le informazioni ricevute, si tratta di un uomo di 60 anni che è andato su tutte le furie e ha cominciato a colpire con un bastone uno dei gabbiotti Atac. Al momento dell'accaduto erano presenti decine di passeggeri, studenti, turisti e pendolari. Il primo ad intervenire è stato un carabiniere della Stazione Roma Santa Maria del Soccorso che si trovava in servizio di vigilanza alla stazione metropolitana della periferia nord est della Capitale. L'uomo alla vista dell'intervento del militare ha cominciato a roteare il bastone contro di lui minacciando di usarlo per picchiarlo.