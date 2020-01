È morta la passeggera che stamattina si è suicidata lanciandosi sotto a un treno della metropolitana di Roma nella stazione di Ponte Lungo. Secondo le primissime informazioni apprese la vittima è una donna di un'età compresa tra i trenta e i quarant'anni. L'allarme è scattato intorno alle ore 11 di questa mattina, martedì 7 gennaio. Per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto saranno necessari il racconto dei testimoni e le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza presenti in stazione. La linea A è temporaneamente bloccata tra Termini e Anagnina ed è stata annunciata l'attivazione di navette sostitutive per servire la tratta interrotta. A dare la notizia Atac che ha informato gli utenti che la provvisoria interruzione del servizio è stata presa per permettere le operazioni di soccorso in sicurezza.

Roma, suicidio nella metro A

Un convoglio in transito in fermata ha investito la donna ed è rimasta intrappolata tra il treno e i binari. La scena si è consumata sotto agli occhi spaventati dei cittadini, molti dei quali proprio oggi di ritorno dalle vacanze di Natale. I viaggiatori, che hanno assistito alla scena mentre erano in attesa del transito del treno hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza, temendo che fosse ormai troppo tardi.

Operazioni in corso

Allarmato per la presenza di una persona sui binari dopo essere entrato in stazione, il macchinista non è purtroppo riuscito a frenare in tempo per evitarlo. Ha urtato la donna, l'impatto è stato molto violento e i soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto è in corso l'intervento di Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, che stanno operando con due squadre 3/A e 7/A e un carro sollevamenti, per tentate di recuperare il corpo.