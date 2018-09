in foto: Anziana aggredita e rapinata vicino alla metro Cipro

L'ha sorpresa alle spalle aggredendola per poi rubarle la borsa. Un'anziana di 81 anni è rimasta vittima di una rapina che ha riportato una frattura al femore. E' successo alle 6 del mattino del 3 settembre in via Giorgio Scalia, nei pressi della fermata metro Cipro. Il ladro l'ha seguita furtivamente e l'ha colpita mentre la donna stava entrando nel portone di casa del figlio. A prestare le prime cure alla vittima e ad avviare le indagini gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Borgo, intervenuti a seguito della segnalazione al Numero Unico di Emergenza. La nonnina è stata soccorsa e trasportata in ospedale dove ha ricevuto le cure mediche necessarie. Ancora ricoverata in attesa di intervento chirurgico per la riduzione e composizione della grave frattura, ha ringraziato gli agenti intervenuti.

Le indagini della Polizia

Gli investigatori del Commissariato hanno cercato informazioni nel quartiere e hanno passato al vaglio i filmati di tutte le videocamere di sistemi di sorveglianza, pubblici e privati, operativi nella zona. I poliziotti hanno focalizzato l'attenzione su uomo di origine asiatica, notato nei pressi della metro, in attesa di una potenziale vittima. Con l'aiuto della Polizia Scientifica sono stati successivamente estrapolati ed evidenziati alcuni fotogrammi che ritraevano il rapinatore alcuni istanti prima dell'aggressione e subito dopo, mentre fuggiva con in mano la borsa.

Identificato il rapinatore: un 53enne filippino

Nel pomeriggio di domenica, non lontano dal luogo del reato, il responsabile è stato individuato da una pattuglia del commissariato Borgo. Si tratta di un 53enne filippino incensurato, in possesso di permesso di soggiorno ma privo di fissa dimora, indossava ancora gli abiti del giorno in cui aveva commesso la rapina. L'uomo ha confessato spiegando di aver bisogno di denaro per saldare debiti di gioco. È stato posto in stato di fermo e portato nel carcere di Regina Coeli per le procedure di convalida.