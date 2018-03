Il Comune di Roma fa sapere che stanno proseguendo in questi giorni i lavori per la realizzazione della Metro C. Ieri mattina l'assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale Linda Meleo e il presidente della Commissione capitolina Mobilità Enrico Stefàno hanno fatto un sopralluogo nel cantiere di via Sannio. Proprio da lì sono partite le talpe meccaniche che stanno scavando verso la futura stazione della Metro C di Amba Aradam.

“Stiamo monitorando, giorno per giorno, lo stato di avanzamento delle operazioni per dare un aggiornamento puntuale sulle attività messe in campo. Crediamo nello sviluppo delle infrastrutture su ferro e, grazie alle attività di collaborazione che abbiamo portato avanti in questi mesi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, abbiamo ricevuto oltre 30 milioni per l’acquisito di 4 nuovi treni per la metro C. Per la città significherà usufruire di un servizio puntale e più frequente", ha dichiarato l’assessore alla Città in Movimento, Linda Meleo.

San Giovanni, ancora un mistero la data dell'apertura

L'apertura della stazione San Giovanni della Metro C dovrebbe essere fissata intorno alla fine di aprile, ma in questo senso dal Comune ancora non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale. L'8 marzo è cominciato il pre-esercizio sulla tratta Lodi-San Giovanni e i collaudi dovrebbero durare circa 45 giorni. L'inaugurazione, quindi, potrebbe avvenire intorno al 25 aprile, più probabilmente entro la prima settimana di maggio.