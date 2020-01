in foto: Metro C

Metro C attiva solo fino a Centocelle a causa di un guasto tecnico a un treno alla stazione Malatesta. La circolazione si è interrotta alle 9.50, ma tuttora non è ancora ripresa. Questo l'annuncio di Infoatac: "Metro C – circolazione attiva tra le stazioni Pantano e Centocelle, servizio sostitutivo tra San Giovanni e Centocelle (guasto tecnico a treno alla stazione Malatesta) seguono aggiornamenti #roma".