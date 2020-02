Circolazione interrotta e treni fermi lungo la linea C della metropolitana di Roma, nella tratta compresa tra Torrenova e Borghesiana. Il disservizio si è registrato intorno alle ore 10 di stamattina, martedì 11 febbraio. A darne notizia Atac, che ha comunicato un guasto tecnico nella stazione di Grotte Celoni. Il servizio al momento risulta ridotto tra Borghesiana e Pantano. Attivate navette sostitutive tra Giardinetti e Pantano.

Circolazione rallentata sulla metro A

Disagi stamattina anche lungo la linea A della metropolitana di Roma, con circolazione fortemente rallentata tra le fermate Arco di Travertino e Termini. Un disagio che ha riguardato le stazioni del quadrante Sud della città e altamente trafficate, verificatosi proprio nell'ora di punta, quando i cittadini si spostano, utilizzando il servizio di trasporto pubblico per andare al lavoro. I treni hanno registrato ritardi a causa di un guasto che si è verificato tra le stazioni di Manzoni e San Giovanni. Forti disagi che stanno subendo i passeggeri già da diversi giorni.

Guasti, linee ferme e rallentamenti da giorni sulla metro di Roma

Sia ieri, che venerdì scorso la circolazione è stata prima interrotta, poi fortemente rallentata, tra Ottaviano e Battistini, per problemi agli impianti di circolazione. Ieri il personale Atac presente in stazione ha evacuato un treno in transito intorno alle ore 18.35, facendo scendere tutti i passeggeri a bordo nella stazione di Ottaviano. Viaggiatori che si sono riversati in strada in attesa del passaggio di bus o navette sostitutive. Il servizio è stato poi riattivato intorno alle ore 19.