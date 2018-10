in foto: I passeggeri che attraversano la galleria della linea C

Grandi disagi questa mattina a Roma: la linea C della metropolitana è rimasta completamente bloccata per un problema a un treno alla fermata Gardenie. È successo oggi, martedì 23 ottobre. Secondo quanto si apprende da Atac, qualcuno potrebbe aver azionato il freno d'emergenza a bordo del convoglio. Le immagini del video riprese da un utente mostrano come i passeggeri, dopo essere rimasti bloccati per un'ora, hanno attraversato la galleria dove solitamente transita la metro e hanno raggiunto la fermata dopo a piedi. Le criticità sono iniziate a partire dalle 7 piena ora di punta mattutina, fascia oraria durante la quale i treni viaggiano carichi di persone.

Un lettore che si è trovato sul posto al momento dell'accaduto e ha vissuto l'esperienza che ha definito ‘estenuante', ha segnalato a Fanpage che "i treni erano bloccati in galleria e i passeggeri costretti a restare stipati come sardine chiusi dentro ai vagoni, poi a camminare a piedi in galleria". Inoltre alcuni passeggeri hanno lamentato malori a causa della mancanza d'aria all'interno dei vagoni chiusi. Gli utenti hanno segnalato un intervento ‘scarso'. Per chi è rimasto a piedi, in attesa del passaggio dei convogli ha trovato alcune difficoltà a capire cosa stesse succedendo, anche a causa della mancata attivazione di navette sostitutive per le fermate previste.