in foto: Foto di repertorio

La stazione della Metro A Barberini, chiusa ormai da quasi dieci mesi, non riaprirà neanche per Capodanno e neanche per la Befana. Neanche solo per i viaggiatori in uscita, come annunciato settimane fa da Atac. L'azienda, però, ha attivato da ieri, 26 dicembre, il bus navetta MA10 Termini/Chigi/Barberini/Termini, una linea che servirà, spiega Atac, "a ridurre i disagi conseguenti alla chiusura e aumentare l'accessibilità al Tridente". "Da giovedì 26 dicembre sarà attivata la linea di bus navetta MA10 che collegherà Termini a piazza Barberini e largo Chigi. Questo il percorso della navetta: Termini (capolinea bus 66), piazza della Repubblica, via Nazionale, Traforo, via del Tritone, largo Chigi, via del Tritone, piazza Barberini, piazza della Repubblica, via delle Terme di Diocleziano, stazione Termini.

Bus navetta MA10, orari e fermate:

La linea MA10 osserverà gli stessi orari della metro e cioè dalla domenica al giovedì 5.30-23.30, al venerdì e al sabato 5.30-1.30. Il 31 dicembre, il servizio della MA10 terminerà alle ore 21.00 e il Primo gennaio 2020 inizierà alle ore 8.00.

Queste le fermate previste:

80746 – Termini (capolinea linea 66)

70031 – Repubblica

70032 – Nazionale/Torino

81659 – San Claudio

70600 – largo Chigi

73889 – Barberini

75892 – Repubblica

70085 – Terme di Diocleziano

80746 – Termini (capolinea linea 66)

Una data per la riapertura definitiva della stazione Barberini ancora non è stata comunicata. Dopo il mancato collaudo di qualche settimana fa, sono state disposte nuove verifiche sugli impianti a causa di un problema di funzionamento dei dischi frenanti.