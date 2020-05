in foto: L’ingresso della stazione Eur Palasport

Una persona è caduta questa mattina sui binari della linea B della metropolitana di Roma, all'interno della stazione Eur Palasport in direzione di Rebibbia. Erano circa le 5.45 di oggi – sabato 30 giugno – quando il macchinista ha dovuto frenare bruscamente il convoglio per evitare di travolgere la donna. Una manovra che le ha salvato senza dubbio. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione sulla linea della metropolitana, con treni fermi e ritardi per circa un'ora prima del ritorno alla normalità, con disagi per i passeggeri.

Le videocamere hanno smentito il racconto della donna

Soccorsa e identificata, la donna riportava solo qualche lieve escoriazione ed è stata medicata sul posto prima di essere trasferita all'ospedale Sant'Eugenio. Agli agenti di polizia giunti sul luogo ha riferito di essere stata spinta da ignoti mentre si trovava sulla banchina. Una dichiarazione che ha immediatamente fatto scattare le indagini. La visione dei filmati delle telecamere di sicurezza, immediatamente acquisiti, hanno invece mostrato come la donna si sia caduta autonomamente sui binari in quel momento in cui la , così è stata denunciata per procurato allarme. Rimane ancora da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.