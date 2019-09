Sabato 21 e domenica 22 agosto stop alla circolazione della linea B per tutto il giorno sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina. Dodici stazioni che saranno servite tramite l'utilizzo di una navetta sostitutiva, la linea bus MB. Le navette seguiranno lo stesso orario della metropolitana: sabato prima partenza alle 5.30 e ultima partenza all'1.30, domenica prima partenza alle 5.30 e ultima partenza alle 23.30, fermando nei pressi delle stazioni. Regolare invece il servizio tra Castro Pretorio e Rebibbia e tra Castro Pretorio e Jonio, con la linea B1 che non è coinvolta dalla rimodulazione del servizio. Lo stop programmato alla circolazione si ripeterà anche per il week del 28 e del 29 settembre, e per le prime tre settimane di ottobre per i week end del 5 e del 6, del 12 e del 13 e del 26 e del 27, con le stesse identiche modalità.

Stop alla metro B per la realizzazione dello snodo Colosseo – Fori Imperiali

La chiusura della metropolitana è necessaria per la realizzazione del nodo di interscambio tra la stazione della linea B Colosseo, e la stazione della inea C Fori Imperiali in via di costruzione. Lo snodo permetterà agli utenti della linea C di raggiungere la linea B e viceversa, così chi viaggia sulla linea C potrà prendere agevolmente le altre due linee della metropolitana finendo di integrare il servizio di trasporto pubblico su rotaia.

Fino al 7 dicembre ultima corsa alle 21.00

I disagi per i viaggiatori dovuti ai lavori sono iniziati lo scorso 9 settembre: dal lunedì al venerdì l'ultima corsa l'ultima corsa nella tratta Castro Pretorio-Laurentina è alle ore 21.00, e durerà fino al 7 dicembre. Anche in questo caso sono ovviamente previste navette sostitutive.