in foto: Caos davanti alla stazione Termini

La chiusura di un tratto della Metro B sta provocando notevoli disagi per i pendolari e i lavoratori. Alla stazione Termini tantissime persone sono in attesa dei bus sostitutivi in piazza dei 500. Su Twitter in molti stanno postando fotografie di una situazione sempre più caotica anche a causa dell'interruzione, per qualche decina di minuti, anche di un pezzo di Metro A a causa del soccorso di un passeggero a bordo treno alla stazione Spagna.

Un uomo si è lanciato sui binari ed è stato travolto da un treno

Questo pomeriggio un uomo si è gettato sui binari al passaggio di un treno alla stazione Metro B di Garbatella. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Colombo. Stando a quanto si apprende, l'uomo, un 62enne, si sarebbe buttato intenzionalmente e sarebbe morto praticamente sul colpo.

Questo l'annuncio di Atac pubblicato su Twitter:

#info #atac Aggiornamento ore 19.00 -metro A: circolazione in corso di normalizzazione con residui ritardi -metro B: interrotta tratta Castro Pretorio<->Magliana. Attivo servizio bus navetta. Tra Piramide, San Paolo ed Eur Magliana utilizzabile ferrovia Roma-Lido #Roma #metroB.