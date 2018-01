Interrotta la metro B tra Garbatella e Laurentina per un guasto tecnico alla stazione Marconi. Ritardi si accumulano su tutto il resto della linea. Lo comunica Atac su Twitter alle 14,30. Il treno guasto, informa ancora Atac, è stato agganciato da altro treno e sarà rimorchiato in deposito; i tecnici stimano tempi di riattivazione in 15 minuti circa.

Alle 14 e 34 un altra comunicazione di Atac: "Metro B: rimosso treno guasto alla Stazione Marconi. Il servizio sulla metro B riprende sull'intera linea con residui forti ritardi".

Ritardi sulla ferrovia Roma-Viterbo.

Nella giornata di oggi si sono verificate cancellazioni di treni e ritardi sulla Fl3 Roma-Viterbo per inconvenienti tecnici alla Stazione della Storta. In particolare, comunica Astral Infomobilità, sono stati cancellati i treni 7386 da Roma Ostiense alla Storta e il 7387 dalla Storta a Roma Ostiense; ritardi di 23 minuti, invece, per il treno regionale 21923 da Bracciano a Roma Tiburtina che è fermo alla Giustiniana in attesa di intervento tecnico.