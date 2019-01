in foto: Metro A Barberini chiusa

Metro A di Roma, per verifiche tecniche sugli impianti di traslazione è chiusa la stazione Barberini, utilizzare stazione Spagna. I treni transitano senza fermare. Questo l'annuncio di Atac. "Utilizzare stazione Spagna, i treni transitano senza fermare", segnala ancora Atac. La Stazione di Barberini è stata riaperta intorno alle ore 19, come comunica l'azienda per il trasposto pubblico: "terminate le verifiche agli impianti di traslazione".

Per interventi sulle scale mobili, già a ridosso di Natale la stazione Barberini è stata chiusa per qualche giorno. Stesso discorso per la stazione di Spagna.

Metro C: Fumo in locali tecnici, chiusa stazione Graniti

Problemi anche alla Metro C. Dalle 16 due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, con supporto del nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) stanno lavorando all'interno della stazione Graniti. Stando a quanto si apprende all'interno dei locali tecnici Ups è stato segnalato un fumo intenso. Al momento la situazione è sotto controllo, non si segnalano feriti o danno, ma la stazione è chiusa e i treni transitano senza fermarsi.