Un incidente è avvenuto nella mattina di oggi – domenica 8 settembre – sulla banchina della linea A della metropolitana di Roma alla Stazione Termini, coinvolgendo una passeggera. La donna è rimasta incastrata tra il vagone di un convoglio che stava effettuando la fermata e la banchina. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, con l'ausilio di carro sollevamento, hanno tratto in salvo la donna. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione: lungo il tratto compreso tra la stazione di San Giovanni e la stazione di Ottaviano la circolazione dei mezzi è stata interrotta in entrambe le direzioni. Il servizio è tornato gradualmente alla normalità a partire dalle 10.25. Non si conoscono le condizioni di salute della donna rimasta incastrata.

Da domani lavori per lo scambio Metro B – Metro C: disagi

Da domani – lunedì 9 settembre – inizieranno i lavori per la realizzazione del nodo di scambio tra Metro B e la Metro C, che collegherà la stazione di Colosseo con quella di futura apertura di Fori Imperiali. Disagi per i passeggeri, soprattutto in questa prima fase, come si legge: "Dal 9 settembre al 7 dicembre, tutti i giorni, l'ultima corsa nella tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà alle ore 21,00 ora in cui partiranno gli ultimi treni che effettuano le corse complete dai capolinea: Ionio/Rebibbia-Laurentina e viceversa. A partire dalle 21,00, sarà attiva la linea di bus sostitutivi denominata MB. Il servizio nella tratta Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio, resterà regolare".