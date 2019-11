in foto: L’ambulanza davanti all’ingresso della stazione della Metro A San Giovanni

Un treno della Metro A è stato evacuato alla stazione di San Giovanni a causa del malore di un passeggero. il fatto è accaduto intorno alle 18 e 30 di oggi, 22 novembre. Per consentire l'intervento dei sanitari del 118, i passeggeri sono stati invitati a scendere dal convoglio e ad avvicinarsi alle uscite. Vista la presenza di una sola scala mobile funzionante al momento in stazione, il deflusso dei passeggeri verso le uscite ha richiesto diversi minuti. Per il momento sul profilo ufficiale di Atac su Twitter non sono stati comunicate notizie in merito ad eventuali rallentamenti nella tratta.