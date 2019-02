Momenti di apprensione per un ragazzo affetto d'autismo che ieri pomeriggio è salito a bordo di un treno della metro A di Roma che viaggiava in direzione Battistini. L'episodio è accaduto martedì 26 febbraio, quando il giovane è stato notato da alcuni passeggeri del servizio di trasporto pubblico mentre vagava per la stazione disorientato e spaventato, completamente solo. Una vicenda che avrebbe potuto concludersi in tragedia ma che ha avuto il lieto fine, grazie al pronto intervento degli operatori Atac. L'azienda di trasporto di Roma ha raccontato l'accaduto pubblicando un post su Facebook. A dare l'allarme segnalando la sua scomparsa è stato il suo accompagnatore che ha chiesto aiuto all'operatore presente in stazione. Al personale Atac ha raccontato che lo aveva perso di vista e che non riusciva più a trovarlo. L'uomo ha subito avvisato i suoi colleghi di turno che hanno iniziato le ricerche e lo hanno rintracciato in breve tempo.

Ragazzo autistico perso nella metro A di Roma

A trovarlo è stato il macchinista di un convoglio della linea, che lo ha visto alla fermata Giulio Agricola. Con particolare attenzione si è avvicinato a lui, insieme a un'autista intervenuto mentre si stava recando al lavoro, e senza fare gesti bruschi che potessero spaventarlo e l'ha preso per mano. Con calma e con dolcezza lo hanno accompagnato alla stazione Arco di Travertino. Il macchinista ha poi poi avvisato i suoi colleghi che hanno indicato all'accompagnatore la fermata in cui poteva andare a riprenderlo mentre un'operatrice di stazione e alcune guardie giurate in pattuglia hanno fatto compagnia al ragazzo fino al suo arrivo.