Metro A al collasso: circolazione interrotta tra Termini e Battistini, caos e disagi

Ancora uno stop nell’ora di punta sulla linea A della metropolitana di Roma. Circolazione interrotta in entrambe le direzioni tra la Stazione Termini e il capolinea di Battistini per un guasto tecnico. I tecnici sono a lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.