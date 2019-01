Un weekend all'insegna dell'instabilità a Roma e nel Lazio quello che ci attende da domani, il secondo fine settimana di gennaio. Dopo la seconda ondata di freddo, che ha imperversato da mercoledì scorso su tutta la Penisola, il tempo sta iniziando a migliorare grazie alla momentanea rimonta dell’Alta Pressione. Sabato 12 trascorreremo una giornata piacevole, con sole e temperature in leggero rialzo. Il tempo perfetto per approfittare di una passeggiata nel centro storico della Capitale o di una gita fuori porta.

Ma sarà una ‘quiete prima della tempesta' di domenica quando avverrà un nuovo peggioramento, con piogge e temporali, specialmente sulle regioni centrali. Come riporta il sito web de IlMeteo.it, "a causa del passaggio di un Vortice Ciclonico in spostamento tra il Mar Ligure e il Tirreno, ci aspettiamo infatti piogge sparse dalla mattina". I vento di Maestrale soffierà forte, con raffiche fino a 100 chilometri orari. Per quanto riguarda le temperature, sabato saranno gelide in particolare di notte e al primo mattino al Centro Sud con temperature minime intorno agli –1°C a Roma.