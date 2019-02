Le previsioni del tempo a Roma per il weekend di sabato 9 e domenica 10 febbraio promettono cielo sereno o poco nuvoloso, con deboli e transitorie precipitazioni nella giornata di domenica. Il tempo sarà bello un po' ovunque nel Lazio, quella che sta per concludersi è stata una settimana all'insegna del sole e delle temperature più miti rispetto a gennaio, una sorta di ‘assaggio di primavera'. Ma l'inverno chiaramente non è ancora finito. La giornata di sabato 9 febbraio a Roma e nel Lazio la giornata sarà generalmente all'insegna del cielo sereno, per tutto l'arco della giornata, con qualche nuvola su Latina e Frosinone. Nella Capitale, in particolare, le temperature oscilleranno tra una minima di 7 e una massima di 14 gradi. Domenica mattina 10 febbraio le previsioni registrano un lieve e parziale peggioramento, con piogge deboli che cesseranno però nel pomeriggio quando il cielo mostrerà ampie schiarite. Nuovo domenica anche su Rieti, Latina e Viterbo, mentre a Frosinone è prevista pioggia anche per il resto della giornata. Sarà solo "fra domenica sera e la successiva notte, che il brutto tempo si muoverà velocemente verso levante concentrando la sua azione in particolare sul nord Est e sulle zone interne del Centro. Nel contempo comincerà a migliorare gradualmente il tempo sui settori ovest. Da segnalare anche un deciso rinforzo dei venti meridionali sul medio ed alto Tirreno con moto ondoso in deciso aumento.

Meteo weekend sabato 9 febbraio

Le previsioni per il weekend di sabato 9 e domenica 10 febbraio sono buone rispetto al Nord e alle parte interna del Centro, dove il tempo sarà generalmente instabile e in peggioramento. Come riporta il sito web del IlMeteo.it infatti, "sabato i primi segnali che qualcosa va cambiando, li registreremo specialmente sull'area più settentrionale tirrenica e per la precisione sulla Liguria di levante e sulle zone settentrionali della Toscana dove la giornata trascorrerà con parecchie nubi e qualche debole pioggia sparsa. Spiccata variabilità invece su tutto il Nord Italia e fra il resto della Toscana e le Marche ma senza precipitazioni. Ancora ben soleggiato si manterrà il meteo sul resto del Paese in un contesto decisamente mite per il periodo".

Meteo weekend domenica 10 febbraio

Nella giornata di domenica si registrerà un ulteriore e radicale cambiamento delle condizioni del tempo al Nord. Nubi, piogge sparse ma anche il ritorno di nevicata sulle Alpi, caratterizzeranno la seconda parte del fine settimana. La neve potrebbe cadere a tratti copiosa sui settori alpini centrali e dunque fra l'est della Lombardia, tutto il Trentino e l'alto Adige intorno ai 700-800 metri di quota. Segnaliamo inoltre la possibilità di nebbia fitta (sotto i 20 metri di visibilità) sulla Valtellina, mentre foschie diffuse interesseranno gran parte delle valli lombarde. Nubi in aumento anche al centro dove il rischio di pioggia si manterrà decisamente più basso rispetto al Nord. Isola felice ancora una volta il Sud, avvolto da un tiepido sole disturbato solo da qualche annuvolamento sparso sulla Campania".