Non c'è tregua dal maltempo a Roma nel weekend di sabato 2 e domenica 3 febbraio: dopo una settimana in cui le precipitazioni sono state poco intense e sporadiche, nel fine settimana non si potrà uscire di casa senza l'ombrello. In particolare sabato 2 febbraio, le piogge inizieranno già durante la notte, per continuare tutto il giorno senza interruzioni. Temporali sono previsti alle 7 del mattino e alle 22 di sera, con qualche schiarita. Non saranno clementi nemmeno le temperature, che oscilleranno tra gli 11°C e i 13°C, con il picco più alto di freddo alle ore 23. I venti saranno moderati durante tutta la giornata, con intensità tra i 30km/h e i 31km/h.

È prevista pioggia a Roma anche per la giornata di domenica 3 febbraio: ma mentre per tutta la notte si susseguiranno forti temporali, nelle ore diurne – nonostante le costanti precipitazioni – sarà possibile godere di qualche momento di sole. Ulteriori temporali sono previsti intorno alle 22, mentre le temperature oscilleranno tra 10°C e 12°, con la minima prevista per le ore 23. I venti moderati – meno forti rispetto a quelli di sabato 2 febbraio – avranno un'intensità tra i 22km/h e i 23km/h.

Durante il weekend il tempo non sarà clemente nemmeno con le altre province del Lazio: piogge e temporali sono previsti a Latina, Rieti, Frosinone e Viterbo. A causa di un'intensa perturbazione atlantica in arrivo verso l'Italia, in tutta la penisola sono previste forti piogge e nevicate, soprattutto nel Nord-Ovest e sui rilievi alpini.