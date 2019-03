Se l'inizio di questa settimana ha registrato un aumento delle temperature, venerdì 8 marzo si avrà una brusca inversione di tendenza. Le temperature saranno in calo e il sole non farà capolino tra le nuvole per tutta la durata della giornata. Il cielo sarà coperto, anche se i venti saranno fortunatamente deboli e non soffieranno forti come quelli che si sono avuti nelle scorse settimane. Le precipitazioni sono assenti, anche se è probabile che ci siano delle piogge – molto esigue – intorno alle 16. Le temperature oscilleranno tra gli 11° e i 15°, con il picco più alto tra le 13 e le 16: mentre è nelle prime ore del mattino e la sera a partire dalle 22 che si inizieranno ad abbassare per far posto al freddo. Subisce un peggioramento anche l'inquinamento dell'aria, che passa da un livello accettabile di giovedì 7 a un livello mediocre venerdì 8 marzo.

Roma, il meteo del weekend del 9 e 10 marzo

Nel weekend, invece, il meteo avrà un netto miglioramento. Sabato 9 marzo sarà una giornata segnata dall'assenza di nuvole e il sole splenderà per tutta la giornata alta nel cielo. Le temperature rimarranno pressoché invariate (con le minime però in calo) e oscilleranno tra i 9° e i 16°: ci sarà quindi un po' più di caldo in alcune ore rispetto a venerdì 8 marzo. Anche i deboli rimarranno deboli e non ci saranno piogge a rovinare la giornata: se avevate quindi pensato di passare il vostro sabato all'aria aperta, avete preso la decisione giusta. Migliora anche la qualità dell'aria, che da mediocre torna a un livello accettabile. Per quanto riguarda domenica 10 marzo, invece, le temperature si abbasseranno un po' e oscilleranno tra i 9° e i 15°. Nubi sparse copriranno il cielo per tutta la giornata e i veti passeranno da deboli a moderati. Non sono previste piogge per tutta la durata di domenica 10 marzo.