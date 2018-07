in foto: foto di repertorio – la spiaggia di Ostia

Sarà un'intera settimana all'insegna del sole e del caldo quella cominciata oggi, lunedì 9 luglio, e che finirà domenica 15 luglio. A Roma e in generale nel Lazio previsto bel tempo e temperature massime stabilmente sopra i 30 gradi nelle ore più calde della giornata.

Le previsioni per oggi nel centro Italia: sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti in sviluppo diurno sui rilievi montuosi della Sardegna, della Toscana settentrionale e tra basso Lazio e Abruzzo dove non si escludono locali rovesci temporaleschi pomeridiani, in dissolvimento serale. Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso ma con annuvolamenti in sviluppo diurno sui rilievi montuosi della Campania, Basilicata tirrenica, e Calabria, con locali rovesci temporaleschi, in generale dissolvimento serale. Temperature: massime in diminuzione sul Piemonte e ponente ligure, stazione altrove.

Roma, le previsioni del tempo per la settimana

Sole e bel tempo nel corso di tutta la settimana, ma le temperature massime, almeno stando alle previsioni del sito IlMeteo.it, dovrebbero subire un leggero calo nel corso dei prossimi giorni per poi risalire nella giornata di sabato, quando sono previsti addirittura 35 gradi in alcune zone della Capitale. Mare poco posso nelle giornate di lunedì e martedì, mentre mercoledì e giovedì potrebbe essere mosso, soprattutto a causa di venti moderati che soffieranno da sud.