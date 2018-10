in foto: Meteo Roma (Fonte: La Presse)

Week end all'insegna del sole e del caldo quello di sabato 20 e domenica 22 ottobre. Fortunati i romani: li attende un fine settimana che sarà l'ultimo colpo di coda dell'estate, con temperature diurne sopra la media con valori fino a 27-28 centigradi. Potranno concedersi due giorni a spasso in città o approfittare del bel tempo per una gita fuori porta in provincia, magari anche al mare. Il sole e il caldo baceranno non solo la Capitale, provincia e Lazio ma anche le altre Regioni centrali, con bel tempo ovunque. Il fine settimana tuttavia sarà caratterizzato anche da un cambio di circolazione atmosferica. Da domenica sera infatti, l'alta pressione che caratterizzerà buona parte del fine settimana verrà sconfitta dall'irruzione di aria artica. Come riporta il sito de Il Meteo.it domenica, se la prima parte della giornata sarà soleggiata, il tempo subirà un graduale peggioramento nel corso del pomeriggio con l’ingresso di impetuosi venti di Bora che annunceranno l’arrivo di piogge e temporali che entro sera colpiranno tutti i settori adriatici dal Nordest alla Puglia, per poi estendersi in nottata al resto del Nord, al Lazio e resto del Sud". Inoltre si attende "un calo termico di qualche grado durante il giorno".

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che nelle prime ore di lunedì prenderà vita un vortice ciclonico sulla Sicilia che poi si sposterà sul mar Ionio a ridosso delle coste ioniche. Con questa configurazione è atteso diffuso e forte maltempo sull’isola, sulla Calabria, sulla Basilicata e sulla Puglia meridionale all’insegna di numerosi temporali e nubifragi, con conseguenti alluvioni lampo possibili su molte zone. Temperature in diminuzione su tutta Italia con valori sotto la media del periodo.