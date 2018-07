Sarà un weekend caldo e soleggiato a Roma e nel Lazio, ma attenzione a lunedì 23 luglio: in arrivo possibili temporali. A sostenerlo è il direttore e fondatore del sito di previsioni IlMeteo.it, Antonio Sanò, che annuncia l'arrivo di correnti fresche di origine atlantica che porteranno violenti nubifragi e grandinate su tutto il nord Italia. Tali fenomeni, spiega Sanò, "saranno un antipasto del weekend, caratterizzato da numerose celle temporalesche in formazione sia Sabato che Domenica prima al Nord poi al Centro, per finire poi Lunedì con una raffica temporalesca da nord a Sud su tutta Italia, da Bologna, Firenze, Ancona, fino a Roma, Napoli, Bari, Palermo". Possibili quindi forti temporali sulla città di Roma nel corso della giornata di lunedì, mentre domani, sabato 21 luglio, e dopodomani, domenica 22 luglio, il sole dovrebbe splendere per tutta la giornata. Le temperature massime supereranno sicuramente i 30 gradi ma non raggiungeranno i 35 nelle ore più calde della giornata.

Simile previsione per quanto riguarda il sito 3Bmeteo: "Al centro ci saranno le prime ‘incrinature' con qualche nota instabile: sabato infatti non esclusi locali focolai temporaleschi sull'alta Toscana; domenica occasionali rovesci o temporali saranno possibili su aree appenniniche, isolatamente su alta Toscana, nord Marche, Romagna. Ma il vero peggioramento arriverà tra domenica notte e lunedì, con rovesci e temporali anche forti su gran parte del Centro ( ma in particolare Appennino e adriatiche ), in estensione al Sud. Anche in questa fase saranno possibili nubifragi e grandinate, stante la presenza di aria molto calda e umida".