in foto: Foto di repertorio

Segnalati temporali con grandine in atto questo pomeriggio su diverse zone di Roma (per esempio Trastevere). In altre, invece, splende il sole. Arrivano segnalazioni di forti temporali nella zona dei Castelli Romani a sud di Roma. Dopo gli improvvisi temporali, già in serata tornerà il sereno sulla Capitale e domani, mercoledì 10 ottobre, previsto tempo variabile, ma senza pioggia. Le temperature massime torneranno su livelli quasi estivi, con il termometro che toccherà i 27 gradi nelle ore più calde della giornata. Secondo le previsioni dei meteorologi dell'Aeronautica militare, per domani sono previste "inizialmente poche nubi sulle regioni peninsulari ma in aumento dalla seconda parte della mattinata sul settore tirrenico. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta, con in serata spesse velature su tutto il settore peninsulare, localmente anche spesse lungo le aree costiere della Toscana".

Per quanto riguarda il fine settimana, ma le previsioni non sono ancora certe, il meteo sul Lazio dovrebbe essere all'insegna del sereno, con le temperature massime in lieve calo a 25 gradi. Tempo incerto, invece, sia nella giornata di giovedì 11 ottobre che in quella di venerdì 12 ottobre.