in foto: Caldo a Roma

È venerdì 31 maggio la data da segnare sul calendario. Nel prossimo fine settimana, infatti, l'Anticiclone delle Azzorre arriverà sull'Italia e interesserà soprattutto il Nord e il Centro del Paese. Stando a quanto prevedono i meteorologi, l'anticiclone porterà caldo e sole, con temperature che saranno vicine a quelle estive. Il tempo, invece, rimarrà più fresco e instabile al Sud, dove il vortice ciclonico che sta interessando la penisola in queste ore stazionerà più a lungo. Forse, quindi, il prossimo settimana potrebbe essere davvero il primo weekend dell'anno che sarà possibile trascorrere al mare con la possibilità di fare il primo bagno della stagione. Troppo presto per fare previsioni sul meteo della prossima settimana, la prima del mese di giugno. Per ora, come detto, bisognerà accontentarsi delle ottimistiche previsioni per il prossimo fine settimana, sabato primo giugno e domenica 2 giugno, Festa della Repubblica. A Roma nei due giorni del weekend le temperature massime potrebbero superare i 25 gradi, mentre quelle minime non dovrebbero scendere sotto i 18 gradi nelle ore notturne. Si, forse è davvero arrivato il momento di tirare fuori dai ripostigli l'ombrellone.

Le previsioni per il prossimo fine settimana: arriva l'estate

"Da Venerdì 30 e per il successivo weekend, l'Anticiclone delle Azzorre arriverà sull'Italia andando ad interessare soprattutto il Nord e il Centro e con un deciso aumento termico dove si registreranno già valori quasi estivi. Rimarrà invece più fresco ed instabile il tempo al Sud dove sarà presente il vortice ciclonico che sembra stazionarvi per più giorni", spiega Antonio Sanò, direttore del sito IlMeteo.it.