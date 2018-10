Meteo Roma primo novembre festa di Ognissanti, rischio nubifragi

Possibili nubifragi sulla città di Roma per la giornata di domani, giovedì primo novembre, festa di Ognissanti, e per la giornata di dopodomani, venerdì 2 novembre, commemorazione dei defunti. Per il momento il dipartimento della Protezione civile del Lazio non ha diffuso un avviso di allerta meteo.