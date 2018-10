Ondata di maltempo in arriva su Roma e sul Lazio, a partire da oggi, lunedì 1 ottobre che inaugura nei fatti anche l'arrivo della stagione autunnale con le temperature nettamente in discesa. Il Dipartimento di Protezione Civile regionale ha, dalla giornata di ieri, emesso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse per "precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale", con una criticità codice giallo per le zone a rischio idrogeologico.

L'allerta durerà dalle prime ore di oggi per le prossime 36 ore. Sì, perché il maltempo persisterà anche per la giornata di domani, martedì 2 ottobre, quando saranno possibili nuove precipitazioni. Da mercoledì fino a domenica il cielo si presenterà per lo più sereno variabile, con le temperature massime stabilmente attorno ai 25° e le minime attorno ai 14°.