Dopo i temporali estivi e l'ondata di maltempo che ci siamo appena lasciati alle spalle, ecco che arriva l'ottobrata romana. L'autunno è dietro l'angolo ma il sole splende, fa caldo ma non c'è afa. Il clima mite, il cielo limpido e le giornate ancora lunghe creano il clima ideale per una gita fuori porta o per una passeggiata per le vie del centro o in una delle ville storiche della capitale, che la rendono una delle città più verdi d'Italia. Per sabato 13 e domenica 14 ottobre previsti cieli limpidi e un sole splendete.

Le temperature massime sfioreranno i 3o gradi, mentre le minime arriveranno nella notte attorno ai 13-14 gradi. Caldo sì, ma senza esagerare, di giorno con la felpa e la sera magari con una felpa o una giacca leggera. Giornate in cui la città acquista colori caldi e allegri, pomeriggi e mattinate all'aria aperta di cui approfittare prima dell'arrivo dell'inverno. Da lunedì 15 ottobre qualche nube tornerà a fare capolino sui cieli romani, ma ombrelli e calosce possono rimanere a casa: secondo le previsioni tutta la prossima settimana sarà all'insegno del bel tempo almeno fino alla giornata di giovedì.