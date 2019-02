Se nel resto d'Italia la morsa del maltempo si farà sentire in tutte le regioni, a Roma la situazione sarà molto diversa. Da lunedì 4 a domenica 10 febbraio, a parte qualche nube all'orizzonte, il sole splenderà sulla capitale soprattutto nelle giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 febbraio. Le temperature andranno dai 3 ai 16 gradi. Lunedì 4 febbraio il tempo sarà sereno al mattino e poco nuvoloso il pomeriggio, con precipitazioni assenti, venti moderati e temperature registrate tra i 7 e i 14 gradi. Nessuna nuvola all'orizzonte martedì 5 febbraio, così come mercoledì 6 e giovedì 7. Venerdì, invece, il tempo sarà meno clemente rispetto a quello avuto nel resto della settimana, inaugurando un weekend non proprio da sogno: nonostante il meteo non preveda piogge, infatti, l'8 febbraio il cielo sarà attraversato da qualche nube, soprattutto dalle 7 alle 10 del mattino. Dalle 13 fino alle 19 tornerà il sole, e sono previste esigue precipitazioni dopo la mezzanotte.

Roma, il meteo di sabato 9 e domenica 10 febbraio

Sabato 9 e domenica 10 febbraio torneranno un po' di nuvole: nel weekend il cielo sarà essenzialmente coperto, con qualche leggera precipitazione in entrambe le giornate. Le temperature registrate oscillano tra i 9 e i 13 gradi, mentre i venti saranno deboli e poco fastidiosi.

Il meteo di Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone

Anche nel resto del Lazio il meteo sarà principalmente mite per tutta la settimana: a differenza delle altre regioni d'Italia, infatti, pure le province di Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone registrano l'assenza di pesanti precipitazioni. Il tempo sarà principalmente soleggiato, con qualche debole nube in alcuni momenti della giornata, i venti moderati e le temperature tra -1 e 16 gradi.