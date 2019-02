A differenza della scorsa settimana, dal 18 al 24 febbraio il sole non sarà una costante delle nostre giornate. In generale il meteo ci regala un aumento delle temperature medie, ma anche annuvolamenti sparsi durante l'arco della settimana. Lunedì 18 febbraio il cielo sarà coperto per tutto il tempo: nonostante l'assenza di precipitazioni e i venti molto deboli, purtroppo questa giornata non vedrà raggi di sole filtrare dalle nuvole. Le temperatura minima prevista è di 9°, mentre la massima di 14°. Martedì 19 febbraio spunta per qualche ora il sole, ma pure qui saranno le nuvole ad avere la meglio: piogge molto esigue sono previste tra l'una di notte e le quattro del mattino, ma non ci saranno precipitazioni durante la giornata. Le temperature oscilleranno tra i 9° e i 12°. La giornata di mercoledì 20 febbraio sarà invece caratterizzata da un irrigidimento del clima, con la minima a 6° e la massima a 13°. Il cielo sarà poco coperto, tranne dalle 10 alle 13, in cui ci sarà il sole senza nuvole. Le piogge sono assenti e i venti deboli. Giovedì 21 febbraio, invece, il tempo sarà sereno per tutta la giornata: le piogge sono assenti, i venti moderati e le temperature oscilleranno dai 6 ai 14°.

Meteo Roma, le previsioni del fine settimana

Bel tempo anche venerdì 22 febbraio: il cielo sarà coperto solo nelle prime ore del mattino, ma il resto della giornata è caratterizzata dall'assenza di nuvole. Le precipitazioni sono assenti e i venti moderati, mentre le temperature andranno dai 7° ai 16°. Per quanto riguarda il weekend, invece, ci sarà un considerevole abbassamento delle minime soprattutto nella giornata di domenica 24 febbraio. Sabato 23 febbraio nubi sparse copriranno il cielo dalle 7 alle 10 del mattino, i venti saranno moderati e le precipitazioni assenti. Più rigido il clima di domenica invece, con la minima che si abbassa notevolmente a 0° e la massima che non supera i 12°. Il cielo sarà coperto tutto il giorno, i venti previsti sono moderati e le piogge assenti.