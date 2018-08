Continueranno almeno fino a domani gli improvvisi temporali pomeridiani su molte regioni italiane, Lazio compreso. Secondo quanto riportano i meteorologi del sito IlMeteo.it, anche nel pomeriggio di oggi, domenica 19 agosto, sono possibili forti temporali sulla Capitale.

Le previsioni del tempo

La giornata di oggi – si legge sul sito ilMeteo.it – "partirà subito con la Sardegna alle prese con rovesci e temporali che si accentueranno nelle prossime ore. I temporali, soprattutto pomeridiani, nasceranno come funghi su tutto l'Appennino peninsulare, ma anche occasionalmente lungo le coste tirreniche dalla Toscana meridionale, dal Grossetano giù e giù fino al Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Temporali con locali grandinate saranno possibili pertanto a Grosseto, Roma, Napoli e Salerno; particolarmente forti si abbatteranno, come anticipato, sulla Sardegna, specie a Sassari, Oristano, Nuoro, Cagliari e Sanluri". Anche per la giornata di domani previsti possibili temporali nelle ore pomeridiane a Roma, ma già da martedì dovrebbe tornare l'alta pressione e il caldo.