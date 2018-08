in foto: Getty Images

Piogge e temporali tornando sulla Capitale. Dopo giornate di caldo torrido e notti tropicali che hanno tenuto svegli i romani, le temperature concedono una breve tregua. Come riporta il sito de IlMeteo.it, è prevista pioggia a Roma e nel Lazio, con rovesci di carattere temporalesco che potrebbero investire anche le giornate di sabato e domenica: "Dal 3 al 5 agosto, l'anticiclone africano abbraccia tutto il Paese, azioni instabili al Centro-Sud ad opera di una blanda circolazione che porterà temporali e piogge sparse, anche a Roma".

Allerta meteo 3 agosto

Secondo il bollettino della protezione civile regionale "dalla tarda mattinata di venerdì 3 agosto 2018 e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse, in particolare durante le ore pomeridiane e serali, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento" Il peggioramento si attende nelle prime ore del pomeriggio, intorno alle 15.

Per informazioni

L'intensità dei fenomeni metereologici è tale che il Centro Funzionale Regionale ha valutato una Criticità codice Giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico. Roma Capitale ricorda che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della protezione civile, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200. I cittadini non udenti possono contattare la Sala Operativa attraverso l’app gratuita "Pedius".