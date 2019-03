Nuova ondata di maltempo in arrivo su Roma: e proprio nel weekend, quando le persone magari non hanno impegni lavorativi e vorrebbero passare la giornata in giro per la capitale. Già la giornata di venerdì 8 marzo ha preannunciato un meteo non proprio roseo: durante tutto il giorno, infatti, sono stati pochi i momenti di sole di cui hanno potuto godere i cittadini dato che il cielo è stato coperto dalle nuvole per la maggior parte del tempo. Sabato 9 marzo il cielo sarà abbastanza sereno ma con veli: questo vuol dire che le nuvole non se ne andranno per tutta la giornata, ma si potrà lo stesso godere di qualche sprazzo di sole durante l'arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 9° e i 15° e fortunatamente non sono previste piogge. Nonostante l'assenza di precipitazioni, però, a partire dalle 23 il tempo sarà variabile: e sarà proprio la giornata di domenica ad avere il tempo peggiore della settimana.

Il meteo di domenica 10 marzo

Domenica 10 marzo le temperature si abbassano e quel poco di sole che aveva rischiarato il giorno prima non è minimamente previsto. Dalle 7 alle 13 sono previste piogge, anche se non dovrebbero essere molto forti ma abbastanza leggere: il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata e i venti saranno moderati. Le temperature rimangono invariate rispetto a sabato 9 marzo: anche nella giornata di domenica, infatti, saranno comprese tra i 9 e i 15°. Insomma, se avevate pensato che l'ondata di caldo avuta questa settimana presagisse un weekend mite e piacevole, vi sbagliavate: anzi, saranno proprio sabato e domenica i giorni più nuvolosi della settimana.