Estate rovente a Roma. La Capitale è stretta nella morsa di un caldo che sembra non lasciare tregua. Continuano le giornate con punte di 40 gradi e asfalto bollente per chi si trova in città per lavoro o per piacere; notti tropicali in cui è difficile prendere sonno se non si è muniti di condizionatore o di un buon ventilatore che possano alleviare la calura che non abbandona i romani nemmeno nelle ore di riposo.

Domina a Roma come in tutta Italia l'anticiclone africano con caldo afoso e umidità: "Prosegue il dominio dell'anticiclone africano sull'Italia. E' un caldo opprimente, afoso, soprattutto sulle grandi città, dove di notte si fatica a dormire a causa delle temperature che non si abbassano di molto e dell'umidità". E' quanto riferisce Meteo.it avvisando che "anche la giornata di oggi, mercoledì 1 agosto, sarà rovente, con punte di 38-39 gradi soprattutto sulle grandi città del Centro-Nord come Trieste, Firenze e Bologna". "Poche le precipitazioni, quasi esclusivamente sull'arco alpino e inoltre su Basilicata e Calabria.

Brevi temporali ma weekend bollente

Secondo quanto si apprende dalle previsioni di domani, qualcosa si muoverà, in particolare su Lazio, Abruzzo, Molise e al Sud, dove nella giornata di venerdì sono previsti temporali intensi, anche con rischio di grandine: oltre alle regioni meridionali peninsulari, a rischio anche il Lazio, con possibilità di fenomeni forti fino a Roma". Antonio Sanò direttore del Meteo.it avverte che "nel prossimo weekend di sabato 4 e domenica 5 agosto farà ancora molto caldo; il sole sarà prevalente, ma non per tutti. A rischio temporali, oltre all'arco alpino, anche il medio e basso Tirreno, la Sicilia e la Sardegna".