Se pensavate che con l'avvicinarsi della fine dell'inverno il freddo tornasse a calare, vi sbagliavate: il meteo di questa settimana a Roma prevede una brutta giornata per mercoledì 13 marzo. Se il lunedì ha visto forti venti abbattersi sulla capitale e in tutto il Lazio, provocando cadute di alberi e ritardi in treni e mezzi pubblici, il mercoledì non sarà un giorno migliore. Un po' di pace su Roma sarà data da martedì 12 marzo: il tempo sarà sereno e il sole splenderà alto nel cielo, regalando ai cittadini una giornata calda e piacevole. Le temperature oscilleranno tra i 3° e i 15°: non sono molto alte, ma il fatto che il cielo non sarà coperto dalle nuvole mitigherà il clima rigido della capitale. Le cose cambiano invece mercoledì 13 marzo, quando le piogge si abbatteranno su Roma. La minima sale a 7°, ma la massima scende a 14°: tra le 16 e le 19 sono previste precipitazioni tra modeste e consistenti, mentre il resto della giornata vedrà il cielo oscillare tra sereno e poco coperto. È prevista anche la neve nel Lazio, ma al di sopra dei 1400 metri dalle 19, e al di sopra dei 1800 dalle 16. Venti tra deboli e moderati, che si intensificheranno nelle ore serali.

Meteo Roma, weekend coperto e piogge la domenica

Il resto della settimana, invece, il meteo di Roma sarà più clemente. Le temperature si alzeranno un po', arrivando a toccare però massimo 17°. Il cielo sarà coperto prevalentemente dalle nuvole, tranne nella giornata di giovedì 14 marzo, in cui ci sarà il sole per tutto l'arco della giornata. Coperto anche il weekend di sabato 16 e domenica 17 marzo: precipitazioni esigue sono previste proprio per l'ultimo giorno del fine settimana, tra le 4 del mattino e le 16. I venti rimarranno moderati per tutto il weekend, anche se non si dovrebbero verificare grandi intensità come quelle avute nel pomeriggio di lunedì.