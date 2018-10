in foto: Immagine di repertorio (Fonte: La Presse)

Maltempo a Roma e nel Lazio nel week end di sabato 6 e domenica 7 ottobre. Un insidioso vortice ciclonico tiene sotto scacco l’Italia. Si attendono piogge e temporali su tutto il territorio della Regione in entrambe le giornate. Mentre piogge torrenziali si stanno abbattendo sulla Calabria, il centro di bassa pressione ora comincia a risalire verso Nord, raggiungendo anche il Centro e poi le regioni settentrionali. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che piogge abbondanti nella giornata di oggi interesseranno anche le regioni centrali, con particolare attenzione a Roma. Sabato il vortice si troverà sull’alto mar Tirreno, venti di Libeccio innescheranno forti temporali sul Lazio. Nella Capitale Roma pioverà tutto il giorno con quantitativi di pioggia fino a 60 litri per metro quadro. piogge e temporali previsti anche per domenica con maltempo diffuso su tutte le regioni centrali.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che anche la prossima settimana il maltempo non concederà particolari tregue, i temporali e le piogge saranno sempre presenti sull’Italia, anche se localizzati su alcune zone. In anteprima il direttore annuncia una nuova e intensa fase di maltempo da Giovedì 11 quando piogge abbondanti e nubifragi interesseranno tutto il Centro-Nord.