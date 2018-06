Meteo Roma lunedì 11 giugno, sole e temperature sopra i 30 gradi

Meteo Roma lunedì 11 giugno 2018. Caldo e bel tempo previsti per la giornata di domani. Sole e temperature al di sopra della media del periodo almeno fino a martedì, mentre giovedì e venerdì potrebbero arrivare sulla Capitale temporali anche di forte intensità (ma le previsioni in questo senso non sono ancora certe).