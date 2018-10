Una settimana all'insegna del bel tempo. Le previsioni meteorologiche per Roma e il Lazio da lunedì 15 a domenica 21 ottobre parlano chiaro: la terza settimana di questo mese sarà ancora dominata da giornate soleggiate e da temperature al di sopra della media stagionale, con le massime che sfioreranno i 30 gradi e le minime che non scenderanno sotto i 13 gradi. Unico neo la giornata di domani, martedì 16 ottobre, quando è prevista una passeggera ondata di maltempo, con cielo coperto e possibili piogge nel pomeriggio e in serata. Una parziale instabilità proseguirà anche per la giornata di mercoledì, ma non sono previste piogge.

"Gli ultimi aggiornamenti provenienti dal Centro Europeo per le previsioni a medio termine, indicano che, tra il 15 e il 19 ottobre il nostro Paese sarà interessato da un nuovo vortice Mediterraneo, che porterà precipitazioni localmente abbondanti su alcune regioni. – si legge sul sito ilMeteo.it per quanto riguarda le previsioni su tutta la Penisola – Le aree più a rischio, bersagliate dal maltempo atlantico per più giorni, saranno le regioni meridionali, soprattutto la Sicilia e Calabria, con fenomeni che risulteranno molto forti sopratutto sulle aree ioniche calabresi già a partire da lunedì 15. Tra martedì 16 e mercoledì 17 qualche pioggia raggiungerà anche le regioni centrali e il Nordovest, mentre il maltempo più intenso interesserà la Sardegna e, ancora una volta, la Calabria ionica. Giovedì 18 le precipitazioni più abbondanti potrebbero abbandonare la Sicilia, mentre potrebbero continuare ad insistere sulla Sardegna".