Oggi è 21 marzo ed è ufficialmente iniziata la primavera. Ieri alle 20.58 ha avuto luogo l'equinozio e possiamo quindi dire che l'inverno ce lo siamo lasciato alle spalle. La prima cosa che ha risentito di questo cambio di stagione è stato sicuramente il meteo: già dalla mattina del 21 marzo, a Roma, il sole ha brillato su tutta la città rendendo il clima mite e piacevole. E sarà così per tutta la settimana: fino a domenica 24 marzo non ci saranno nuvole all'orizzonte e sarà possibile fare delle belle passeggiate e godersi questo mite tempo di primavera. Venerdì 22 marzo le temperature si alzeranno ulteriormente e saranno comprese tra i 9° e i 19°: sole, precipitazioni assenti e venti moderati caratterizzeranno la giornata.

Meteo Roma, le previsioni per il weekend

A Roma il primo weekend di primavera regala un tempo caldo, mite e piacevole. Sabato 23 marzo le temperature saranno comprese tra i 9° e i 18°, i venti previsti sono molto deboli e le precipitazioni ovviamente assenti. Stessa cosa per domenica 24 marzo, che vede la temperatura minima alzarsi anche di un grado in più rispetto al sabato. Anche qui i venti previsti sono deboli e non ci saranno piogge a rovinare la giornata. Insomma, se avete deciso di visitare Roma proprio questo fine settimana e volete fare una passeggiata per scoprire i segreti della città eterna, questo è il weekend ideale. L'inverno, con il freddo e la pioggia, tornerà tra qualche mese e per adesso possiamo goderci questo bel sole. Unica pecca in quest'inizio di primavera, è il meteo della prossima settimana: a partire da lunedì 25 marzo, infatti, un po' di nuvole copriranno il sole e il cielo, rendendo le temperature un po' più rigide.