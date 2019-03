Se vi eravate abituati al cielo sereno e alle temperature calde e temperate di Roma, questa settimana di marzo vi farà avere un brusco risveglio di primavera. Lunedì 25 il tempo sarà ancora sereno sulla capitale, ma alcuni annuvolamenti nel pomeriggio anticipano quella che sarà la giornata di martedì 26 marzo. Le temperature di inizio settimana si attestano comunque tra i 9° e i 17°, le precipitazioni sono assenti e i venti moderati. Ma, a partire dalle 19, il cielo inizierà a essere coperto dalle nuvole. Martedì 26 marzo Roma si sveglia senza sole: le temperature massime si abbassano a 15° – mentre rimangono invariate le minime – i venti sono moderati e pioverà con varie intensità dalle 10 alle 19. Migliora il tempo mercoledì 27 marzo: nonostante il cielo coperto per gran parte della giornata, non sono previste precipitazioni. Si abbassa però la temperatura minima, che scende a 6°, mentre la massima sale a 16°. Giovedì 28 marzo torna il sole a Roma: non sarà però una giornata calda, perché le temperature oscilleranno tra i 5° e i 15° e il tepore provato la scorsa settimana sarà per i romani solo un bel ricordo.

Roma, il meteo del fine settimana

Venerdì, sabato e domenica non sono previste né pioggia né nuvole a coprire il cielo. Resta però invariato il fattore temperatura: il clima sarà un po' più mite rispetto a quello avuto durante la settimana, ma non ci sarà il caldo della settimana passata. Le temperature oscilleranno tra i 6° e i 17° e i venti soffieranno tra deboli e moderati. Nella sera di domenica 31 marzo tornerà qualche nuvola a coprire il cielo, inaugurando quindi il mese di aprile con piogge e cielo coperto.