Aprile è iniziato da una settimana, ma il caldo che sembrava promettere da metà marzo con l‘arrivo della primavera a Roma non sembra essere prossimo al ritorno. Lunedì 8 aprile comincia col sole, ma nel pomeriggio alcune nuvole arriveranno a guastare un po' il tempo, anche se non sono previste precipitazioni. Dalle 10 del mattino, infatti, il cielo sarà poco coperto, i venti moderati e la temperatura massima non supererà i 15°. Dalle 18 torna il sereno e le temperature scenderanno a 10°. Martedì 9 aprile, invece, il meteo ci regala una bella giornata: il tempo sarà sereno e non nuvoloso, le temperature oscilleranno tra gli 8° e i 16°, mentre i venti soffieranno deboli. Cambia invece drasticamente il tempo mercoledì 10 aprile: nell'arco della giornata, infatti, ci saranno temporali sin dalle 5 del mattino. Inizialmente ci saranno delle precipitazioni abbastanza leggere, ma dalle 11 alle 14 su Roma si abbatteranno temporali e schiarite. Pioverà ininterrottamente poi sulla capitale fino alle 20. Precipitazioni sono previste anche per giovedì 11 aprile, anche se non con la stessa intensità del giorno prima, ma dureranno per tutto l'arco della giornata dalle 5 alle 20.

Roma, il meteo del weekend

E pioggia ci sarà anche venerdì 12 aprile: dalle 14 alle 20 sono previste precipitazioni modeste sulla capitale.I venti saranno deboli e le temperature oscilleranno tra i 10° e i 14°. Migliora leggermente il tempo a Roma nel weekend, anche se il cielo sarà coperto sia sabato sia domenica. Entrambe le giornate non saranno molto calde, con la minima che non supera gli 11° e la massima che non va oltre i 15°. Leggere precipitazioni sono previste solo per la giornata di domenica 14 aprile, a partire dalle 20. I venti soffieranno deboli e moderati.