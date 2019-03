in foto: Allerta Meteo a Roma continua, previste piogge forti

Si alzano le temperature ma scompare il sole. E torna a soffiare forte il vento da metà settimana. Questa potrebbe essere la frase che esprime meglio l'andamento del meteo di questa settimana su Roma. Le temperature massime e minime si alzano, anche se dal 4 al 10 marzo il cielo coperto, il vento sarà molto forte e le nubi la faranno un po' da padrone. Iniziamo da lunedì 4 marzo: la minima si attesta sui 10°, mentre la massima non supera i 14°. Il tempo sarà sereno solo nelle prime ore del mattino, mentre dalle 10 in poi il cielo sarà coperto. Le precipitazioni sono assenti e i venti tra forti e moderati. Stessa cosa per martedì 5 marzo, ma la temperatura massima si alzerà di 2°, arrivando a 16°. Mercoledì 6 marzo le nuvole andranno via e il sole rischiarerà il cielo per tutto il giorno: la temperatura minima si abbasserà di 1°, arrivando a 9°, mentre la massima rimarrà sui 16°. Venti tra forti e moderati, mentre saranno assenti le piogge. Giovedì 7 marzo sarà il giorno più caldo di tutta la settimana: la temperatura minima sarà di 11°, mentre la massima di 17°: purtroppo il cielo sarà coperto tutto il giorno, e i venti non saranno miti: tra le 4 del mattino e le 16, sono previste intensità elevate, e dalle 13 saranno addirittura molto forti.

Meteo Roma, le previsioni per il weekend

I venti si calmeranno venerdì 8 marzo, tornando a deboli. Esigue precipitazioni con piogge leggere sono previste tra le 13 e le 16, e il cielo sarà coperto per gran parte della giornata. Miti le temperature, comprese tra gli 11° e i 15°. Torna il sereno sabato 9 marzo: non ci saranno nuvole, e le temperature oscilleranno tra i 10° e i 16°: i venti sono deboli e le precipitazioni assenti. Qualche pioggia è invece prevista per domenica 10 marzo tra le 13 e le 19, con la minima che si attesta sui 9° e la massima sui 14°. Il cielo sarà coperto tra le 10 e le 19 e i venti saranno deboli e moderati.