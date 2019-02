in foto: Foto Facebook La Regione Lazio Meteo

Come sarà il tempo a Roma questa settimana? Amanti del sole, potete tirare un sospiro di sollievo: a parte un paio di giorni in cui il cielo sarà coperto, il resto della settimana non ci saranno nuvole a oscurare il cielo. Fortunatamente la settimana che va dal 25 febbraio al 3 marzo vedrà anche l'assenza di precipitazioni, e un lieve aumento delle temperature, soprattutto nella giornata di mercoledì 27 febbraio. Iniziamo dal lunedì, segnato principalmente dal tempo sereno e dalla mancanza di piogge. I venti sono moderati e le temperature comprese tra i 3° e i 14°. Martedì 26 febbraio, invece, il clima sarà un po' più rigido e le temperature lievemente più basse: la minima sarà di 3°, mentre la massima di 13°. Dalle 10 alle 13 il cielo sarà poco nuvoloso con qualche nube sparsa, mentre dalle 16 alle 19 sarà coperto: niente sole quindi per martedì, anche se non ci saranno piogge per tutta la giornata. Mercoledì 18 febbraio si alzano invece le temperature, in quella che sarà la giornata più calda della settimana: la minima prevista è di 8°, mentre la massima salirà addirittura a 18°. Solo verso le 13 il cielo sarà un po' nuvoloso, ma per il resto della giornata il sole splenderà alto su Roma. Moderati i venti.

Meteo Roma, sole nel weekend

Giovedì 28 febbraio le temperature non saranno così miti come quelle registrate il mercoledì. La minima si abbassa a 5°, mentre la massima non supererà i 14°. Il tempo sarà sereno per tutto il giorno, e non ci saranno nuvole a coprire il cielo: i venti, invece, passano da moderati a deboli, regalando una giornata piacevole anche se più fredda rispetto alle altre. Brutte notizie per chi aveva intenzione di passare la giornata di venerdì primo marzo al sole di Roma: l'inizio del mese, infatti, ci regala una giornata coperta e con nuvole che non intendono spostarsi dal cielo. La temperatura minima si alza a 9°, mentre la massima rimane invariata a 14°. Qualche debole pioggia è prevista tra le 22 e l'una di notte. Torna invece il sereno nel weekend: sabato 2 marzo ci sarà il sole per tutta la giornata, e le temperature saranno comprese tra i 9° e i 16°, i venti sono moderati e le precipitazioni assenti. Stessa cosa domenica 3 marzo, che però oscillerà tra i 5° e i 15°.