Meteo Roma, la prossima settimana torneranno sole e caldo: temperature sopra i 33 gradi

Meteo Roma e Lazio. Temperature in aumento da domenica 9 settembre. La prossima settimana sarà caratterizzata da un generale aumento delle temperature e dal bel tempo. Per i romani, quindi, non è ancora arrivato il momento di mettere a posto costumi e teli da mare.