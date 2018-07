L'anticiclone Nerone avanza, la prossima settimana farà caldo, caldissimo, ma durerà poco. Perché dal 7 agosto, secondo i meteorologi de IlMeteo.it, potrebbe letteralmente finire l'estate con l'arrivo di una forte perturbazione da nord. Da lunedì 30 luglio a domenica 5 agosto la penisola potrebbe vivere la settimana più calda dell'estate, con temperature che potrebbero superare i 35 gradi a Roma, ma potrebbero arrivare a toccare anche i 37 gradi.

Roma, arriva la settimana più calda dell'estate

Il caldo durerà poco, come detto, perché per Antonio Sanò, fondatore del sito di previsioni meteorologiche, perché dal 6 o 7 agosto "le cose cambieranno in modo radicale; certo vi avevamo anticipato che il mese di Agosto si prospettava meno caldo del’anno scorso, e fin qui sarebbe stato anche un bene, e vi avevamo anche annunciato che sarebbe stato più piovoso del normale, ma non ci aspettavamo una rottura così anticipata dell’Estate, una burrasca di Ferragosto con una settimana di anticipo. Dalle ultime elaborazioni appare evidente un calo termico e piogge al Nord, Centro e Adriatiche già all’inizio della seconda settimana". L'estate, che già è stata caratterizzata da rotture brusche e improvvise, subirà uno stop, forse definitivo, già nella seconda settimana di agosto e quindi prima di Ferragosto. Il rientro, per i vacanzieri romani, potrebbe essere molto bagnato, ma almeno non troppo caldo.