in foto: Foto di repertorio

Nei prossimi giorni arriverà il primo vero caldo dell'anno nel centro sud Italia. Le regioni settentrionali, invece, almeno nel corso del fine settimana, saranno ostaggio di un'area di bassa pressione. Il Paese sarà quindi diviso in due: correnti fredde e piogge al nord, sole e caldo estivo al sud. Secondo il sito di previsioni meteo IlMeteo.it, un anticiclone africano arriverà sul centro sud portato da un vento caldo di scirocco. A Roma e a Firenze, tra giovedì e sabato, il termometro potrebbe arrivare a toccare i primi 30-31 gradi della stagione. Temperature ancora più alte sono attese in Puglia, Calabria e Sicilia.

Le previsioni del tempo a Roma

Le previsioni del tempo per i restanti giorni della settimana a Roma: giovedì il cielo sarà velato o poco nuvoloso, con le temperature massime che, come anticipato, potrebbero arrivare a toccare i 31 gradi nelle ore più calde della giornata. Venerdì, complice l'arrivo di qualche nuvola, le temperature potrebbero scendere di qualche grado e così anche sabato, quando potrebbero verificarsi alcune deboli piogge. Da domenica 17 maggio e soprattutto da lunedì 18 maggio le temperature torneranno a rialzarsi e si manterranno intorno ai 30 gradi come valori massimi.

Domani, mercoledì 13 maggio, il cielo a Roma sarà poco nuvoloso e soffierà vento forte da Sud-Sud est. Le temperature minime e massime nella Capitale saranno comprese tra 12 e 24 gradi. Giovedì, come detto, arriverà il caldo e le temperature potrebbero salire anche di 5/6 gradi rispetto ad ora.